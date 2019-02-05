مصر تتجه لتجديد اتفاق استيراد النفط الخام من العراق

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن بلاده بصدد تجديد اتفاقية استيراد النفط الخام من العراق، بواقع مليون برميل شهريًا، خلال 2019، وهي ذات الكمية المتفق عليها في 2018.

وأضاف “الملا”، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، الثلاثاء، أن الهدف من تجديد الاتفاقية مع العراق هو تدبير الإمدادات اللازمة للاستهلاك المحلي.

وفي 2017، وافقت مصر على شراء 12 مليون برميل نفط سنويًا من العراق، بموجب اتفاق توصلت إليه حكومتا البلدين نهاية 2016.

ولدى العراق ومصر والأردن، اتفاق على مد خط أنبوب نفط من حقول البصرة (جنوب) حتى ميناء العقبة أقصى جنوب المملكة الهاشمية.

وأعلنت مصر في فبراير/شباط 2018، أنها تستهدف زيادة إنتاجها من النفط الخام بنسبة 38.4 بالمئة إلى 900 ألف برميل يوميًا بنهاية 2018، مقابل 650 ألفًا يوميًا حينذاك.