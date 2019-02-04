شاهد بالفيديو.. لحظة انفجار سيارة سباق في أستراليا

شهد سباق سيارات في مدينة برث الأسترالية بداية صادمة ومروعة، إذ انفجرت إحدى السيارات قبل لحظات من بدء السباق.

وكان “مات أبيل” يتسابق ضد منافسه في سباق بيرث للسيارات عندما بلغ السباق نهايته حتى قبل أن يبدأ.

ووفق ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يُظهر الفيديو كيف تحولت سيارة “أبيل” إلى كرة لهب على بعد أمتار قليلة من خط البداية، بينما كان يسرع لبدء السباق.

ولم ينجح “أبيل” في قيادة سيارته أبعد من ذلك، حيث انفجرت السيارة واشتعلت فيها النيران بعد ثوان فقط من قيادتها، ما منح الفرصة لخصمه لإمكانية الفوز.

وفي حين أن خصم “أبيل” استطاع بدء السباق في سلام وكان هناك فرصة ذهبية تضمن له الفوز، إلا أن سيارته انفجرت هي أيضًا بعد لحظات من القيادة.

وعلى الرغم من ما يكشفه الفيديو من واقعة مروعة، إلا أنه لحسن الحظ، نجا كل من “أبيل” ومنافسه بأعجوبة دون أن يصابا بأي أذى، على عكس حال سيارتهما، حيث ساعد زيهما الحامي في حمايتهما من النيران.

وأوضح “أبيل” أن سبب الانفجار غريب وغامض، حيث قال: “حدث شيء ما في المحرك أدى إلى انفجار جسم السيارة واشتعال النيران بها، وحتى الآن لا أعرف ما هو بالضبط لأنه لم يتم فحصه بعد”.