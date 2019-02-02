وفاة و6 إصابات إثر اصطدام حافلة معتمرين أردنيين بـ”جِمال” في السعودية (صور)

تُوفي مواطن أردني، وأُصيب 6 آخرون، يوم أمس الجمعة، إثر اصطدام حافلة تقل معتمرين أردنيين في منطقة “تيما” التابعة لمدينة تبوك في السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تتابع من خلال القنصلية الأردنية في جدة الحادث الذي تعرضت له حافلة معتمرين أردنيين في منطقة تيما داخل الأراضي السعودية، والذي جاء نتيجة اصطدام الحافلة بعدد من الجِمال، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

في حين قالت هيئة الهلال الأحمر في تبوك (السعودية)، إن 6 فرق إسعافية من الهلال الأحمر، وفرقتين من الصحة، توجهت إلى موقع الحادث، بعد ورود البلاغ، عن حادث اصطدام حافلة ركاب بجِمال سائبة في محافظة تيماء 40 كيلومترًا باتجاه طريق المدينة.

وأوضح أن الحادث خلَّف نحو 52 إصابة، منها إصابتا احتجاز داخل الحافلة تعاملت معهما فرق الدفاع المدني، وإصابة حرجة، والأخرى وفاة، و4 إصابات متوسطة، وإصابة واحدة طفيفة، بحسب موقع صحيفة “سبق” الإلكترونية.

وأشار الهلال الأحمر السعودي إلى أن باقي الحالات مستقرة، ورفضت التدخل الإسعافي والنقل، في حين تم نقل 4 حالات عن طريق الهلال الأحمر، وحالتين عن طريق إسعاف الصحة، إلى مستشفى تيماء العام.