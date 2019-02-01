صورة رضيعة مرمية وسط الثلوج تصدم البريطانيّين

عثرت الشرطة البريطانية على طفلة رضيعة ملقاة في أحد شوارع منطقة “نيوهام” شرق لندن، مساء أمس الخميس، في واقعة صدمت البريطانيّين.

وقالت صحيفة “ذي صن” البريطانية، إن الرضيعة كانت ملقاة على أحد الأرصفة، في ظل أجواء باردة، وعاصفة ثلجية شديدة.

وأشارت، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن الشرطة سارعت بنقل الرضيعة إلى أحد المستشفيات القريبة لإنقاذ حياتها، بعد أن كادت تتجمد من شدة البرد، نتيجة الثلوج التي هطلت على لندن.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن محقق الشرطة شين كلارك، قائد وحدة الشرطة في شمال شرق لندن قوله إن هناك حالة من القلق الشديد حول مصير والدة الرضيعة، مناشدًا إياها ضرورة التواصل مع الشرطة، إن كانت لا تزال بخير.

وناشد كلارك المواطنين للإبلاغ عن أي معلومات تخص الرضيعة أو والدتها.

وتشهد لندن أسوأ موجة ثلوج تتعرض لها منذ عام 2012.