قطارات شيكاغو تسير على سكك مشتعلة بالنيران.. والسبب؟ (فيديو)

أشعلت هيئة السكة الحديد في ولاية شيكاغو الأمريكية النيران في قضبان السير، لتسهيل تحرك القطارات بسلاسة خلال فترة انخفاض درجات الحرارة.

وقالت شركة “مترا” للنقل عبر موقعها على الإنترنت، إن “هناك مشكلة معينة تظهر مع الطقس البارد في فصل الشتاء، وهي تكتل الثلوج في نقاط التحويل، الأمر الذي يعطل القطارات حتى إزالتها”.

وتستخدم “مترا” سخانات غازية على طول السكة الحديد، لإبقاء نقاط التحويل دافئة بهدف حمايتها من التجمد، بحسب وكالة “يونايتد برس انترناشونال”.

وقال المتحدث باسم “مترا” مايكل جيلز إن “هذه أفضل طريقة للتعامل مع انخفاض درجة الحرارة تحت الصفر، كما تستخدم (مترا) نظام تسخين أنبوبي يستخدم الهواء الساخن لتدفئة السكة الحديد”.

ويعالج إشعال النيران في السكك الحديدية مشكلة أخرى تصاحب البرد الشديد، وهي “التباعد”، والتي تتمثل في تباعد القضبان عن بعضها بسبب تقلص الحديد في البرد.

وأكد المسؤولون أن إشعال النيران في السكك الحديدية لا يشكل أي خطر على القطارات المارة والركاب على متنها.