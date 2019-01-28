تدهور حافلة معتمرين في السعودية (صورة)

لقي معتمر مصري مصرعه وأصيب 39 آخرون من جنسيات مختلفة، فجر اليوم الاثنين إثرحادث تدهور الحافلة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم من مكة المكرمة إلى الكويت، بعد أدائهم مناسك العمرة على طريق القصيم في المملكة العربية السعودية .

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الحافلة كانت تقل 22 مصريًا، توفي أحدهم متأثرًا بإصابة في رأسه، فيما تعرض باقي المسافرين لإصابات متفرقة، وهم من جنسيات مختلفة مكونة من عائلة باكستانية عددها 10 أفراد بالإضافة إلى سريلانكي وسريلانكية، وهندي، وهندية، وشخص لم يتم التعرف على هويته”.

وأضافت المصادر أنه تم علاج 3 في الموقع، ونقل بقية المصابين الذين بلغ عددهم 36 شخصًا، بينهم أطفال، إلى 5 مستشفيات، حيث عرف أن 7 أشخاص حالاتهم خطرة، في حين تنوعت بقية الإصابات في الرأس، والأكتاف، والحوض.