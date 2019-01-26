الكويت.. سائق “مستهتر” يدهس عامل نظافة ويلوذ بالفرار (فيديو)

تبحث الشرطة الكويتية عن سائق سيارة “مستهتر” أقدم على دهس عامل نظافة في مدينة “الخيزران” جنوب البلاد، ثم لاذ بالفرار.

وقال حساب “المجلس” على “تويتر”:”البحث جارٍ عن شخص مستهتر دهس عامل نظافة في الخيران.. وفر هاربًا، تاركًا العامل يصارع الموت خلفه دون أن يتوقف، أو يسعفه”.

وأظهر فيديو نشره “المجلس” على “تويتر” عاملَ نظافة يقطع الشارع وهو يجر خلفه صندوق نفايات، فارتطمت به سيارة تسير بسرعة كبيرة، ليرتطم بسيارات كانت متوقفة إلى جانب الطريق، غير أن السائق لم يتوقف، بل تابع مسيره بسرعة فارًا من المكان.

البحث عن «مستهتر» دهس عامل نظافة في الخيران.. وفر هارباً تاركاً العامل يصارع الموت خلفه دون ان يتوقف او يسعفه. pic.twitter.com/NQceetn2ov — المجلس (@Almajlliss) January 25, 2019

وتضامن ناشطون على “تويتر” مع العامل، مستنكرين فرار السائق من المكان دون أن يبادر إلى إسعافه.

وقال حساب باسم “دندون”:”حسبي الله ونعم الوكيل، جاي من الغربة عشان لقمة العيش، وهذا يدهسه، ولا فكر حتى يسعفه، ما فكّر أن هذا العامل لديه أم تنتظر رجعته، إذا صار شيء للعامل فذنب المسكين برقبتك، الله لا يوفقك”.

فيما قال آخر يدعى”عبدالله الشمري”:”هذا آخر التفحيط، والتقحيص، والترفيع، والتطعيس، واستهتار الشباب، لذا يجب تغليظ العقوبة”.

وتعاني دولة الكويت من تنامي الحوادث المرورية بشكل لافت أدى إلى تضاعف الخسائر البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية.

وكان عضو المجلس الأعلى للمرور بدر المطر قد قال في وقت سابق:” تشهد الكويت ما يقارب من 6 حوادث كل ساعة”.

وتشير إحصائية مرورية إلى أن حالات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، بلغت 2366 خلال الفترة من العام 2012 إلى النصف الأول من العام 2017.