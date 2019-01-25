أحذية مسافرة للمغرب تثير الذعر في أكبر مطارات باريس

أثار زوج حذاء الذعر في مطار أورلي في باريس، فقد أوقفت راكبة الخميس، وفي حوزتها حذاء مثل الأحذية التي تُنتعل في عروض الأزياء والمزوّدة بجهاز ضوئي، ما أدى إلى إخلاء جزء من المطار، بحسب ما كشفت مصادر متعدّدة.

ورصد عنصر أمني، قرابة الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس، آلية مشبوهة في “زوج حذاء موضوع في حقيبة راكبة” كانت تسافر إلى الدار البيضاء في المغرب، بحسب ما أفاد مصدر من المطار.

وتمّ إخلاء جزء من المبنى الرابع في المطار ريثما يقوم عناصر تفكيك الألغام بتحقيقاتهم.

وعلّقت عمليات تسجيل المسافرين لفترة قصيرة من الوقت، بحسب ما كشفت الهيئة المشغّلة للمطار على حسابها في “تويتر”.

وتبيّن في نهاية المطاف أن الحذاء هو من طراز الأحذية التي تُنتعل في عروض الأزياء وفيها “جهاز ضوئي”، وفق ما قال المصدر في المطار.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، أثار رجلان الذعر في مطار رواسي-شارل ديغول إثر عرض لعبة على شكل مسدّس كانت في الواقع هدية عيد الميلاد.