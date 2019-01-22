السطو على مصرف وسط باريس (فيديو)

نفذت مجموعة من 3 أشخاص على الأقل، صباح اليوم الثلاثاء، عملية سطو على مصرف في منطقة شان إليزيه في باريس، وتمكنوا من الفرار قبل وصول الشرطة.

وبحسب موقع “لوباريزيان”، دخل أفراد العصابة المسلحون إلى الوكالة البنكية “باركلايز بانك”، قبل الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وكبلوا الموظفين والعملاء تحت التهديد.

وبعد إغلاق البناية من الداخل، علقوا لافتة على الواجهة، حسب التفاصيل الأولية التي أسفر عنها التحقيق، ثم قصدوا قاعة الخزائن حيث فتحوا العشرات منها، واستولوا على ما بداخلها من مدخرات العملاء، وغادروا البناية عند الساعة الثانية عشرة مخلفين وراءهم الرهائن مكبلين، ومع ذلك تمكنوا بعد نصف ساعة من إنذار السلطات.

ووصلت مجموعة كبيرة من رجال الأمن إلى المكان، حيث باشرت التحقيقات بالحادثة.