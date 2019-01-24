شاهد.. عملية إنقاذ فريدة لطفل تثير إعجاب المغاربة (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مع مقطع فيديو متداول، يوثق إنقاذ طفل، كان عالقًا في منزل تعرض لحريق.

واهتدى الجيران إلى فكرة مثيرة لإنقاذ الطفل، تتمثل بفتح ثقب بالحائط الجانبي للمنزل المحترق بمِعول؛ ما مكنهم من إنقاذ الطفل، بعد أن باتت ألسنة اللهب على وشك التهام كامل المنزل.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن مكان وزمان الحادثة، فيما قوبل إنقاذ الفتى عبر الثقب بهتاف وتصفيقات الأهالي في الحي المغربي.

وهنأ رواد مواقع التواصل الطفل بنجاته، فيما أشاد آخرون بما قام به “رجال الإنقاذ” في الحي، واعتبر فريق من المعلّقين أن هذا التعاضد دليل على أن قيم التضامن والبذل ما تزال راسخة في المجتمع المغربي.

ورأى ناشطون أن إقدام هؤلاء الشبان على تلك المغامرة، دليل ملموس على الشجاعة والتضحية التي تسكن من وصفوهم بالأبطال.

وانتقدت تعليقات أخرى غياب الوقاية المدنية، وتساءلوا عن فاعليتها، وطالب بعضهم باكتتاب صاحب فكرة كسر الحائط في مصالح الدفاع المدني.