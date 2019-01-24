المغرب يعلن القضاء على بؤر “الحمى القلاعية”

أعلنت السلطات الصحية في المغرب، مساء الأربعاء، القضاء على بؤر الحمى القلاعية الست، التي تم اكتشافها عند الأبقار مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال بيان صادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية (حكومي) أوردته وكالة المغربي للأنباء (الوكالة الرسمية بالمغرب)، إن بؤر الحمى القلاعية تمركزت بأربع مدن وهي: “خريبكة، والفقيه بن صالح، وسيدي بنور، وطنجة”.

وأكد البيان أن “المكتب يتابع الحالة الصحية للقطيع الوطني عن كثب، وينفذ جميع التدابير الصحية الوقائية في حينها بتنسيق مع السلطات المحلية”.

وأوضح المصدر ذاته أن “هذه التدابير تشمل إتلاف الأبقار المصابة بالضيعات المعنية وكذا الحيوانات الأخرى الحساسة (الأغنام والماعز) للمرض بالضيعات المعنية كإجراء احترازي، فضلاً عن تنظيف وتطهير الضيعات المصابة بمواد مطهرة”.

وقبل أسابيع قررت السلطات المغربية إجراء بحث ميداني لمعرفة مصدر المرض وتتبع مسار الأبقار المصابة، والقيام بتقص ميداني بالمنطقة حول الحالة الصحية، وتعزيز المراقبة الصحية للقطيع على الصعيد الوطني.

وتعتبر “الحمى القلاعية” مرضًا فيروسيًا يصيب الماشية ولا ينتقل إلى الإنسان، وهو معدٍ جدًا بالنسبة للحيوانات وخاصة الأبقار، وينتقل بينها عبر الهواء أو الاتصال المباشر.