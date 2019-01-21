فتاة تقتحم بسيارتها مطعمًا في السعودية (فيديو وصور)

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، لحظة اقتحام سيارة لواجهة أحد المطاعم في بلدة “العوامية”.

وأفاد ناشطون بأن السيارة تعود لفتاة واقتحمت بها أحد المطاعم محدثة به أضرارًا كبيرة، حيث تهشم زجاج المطعم الخارجي وبعض الديكورات، إضافة إلى إتلاف الباب.

ووثق المقطع، إضافة إلى صور متداولة، لحظة اقتحام سيارة من نوع “لاند كروزر” للمطعم، لتتوقف بعدها، فيما قامت بصدم رجل كان قريبًا من الباب، وتناثر زجاج المطعم، وسقط جزء من بابه.

ويتضح من المقطع أن أحد الأشخاص الذين كانوا في المطعم نجا بأعجوبة من موت محقق، بعد هروبه السريع من الدهس تحت عجلات السيارة المقتحمة.