فتاة تقتحم بسيارتها مطعمًا في السعودية (فيديو وصور)

@eremnews . . ‎أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في #المملكة_العربية_السعودية، مركبة وقد اقتحمت واجهة مطعم ‎وذكرت حسابات إخبارية محلية، أن فتاة اقتحمت بسيارتها أحد المطاعم في بلدة #العوامية، محدثة به أضرارا كبيرة، حيث تهشم زجاج المطعم الخارجي وبعض الديكورات، إضافة إلى إتلاف الباب. ‎ووثق المقطع، إضافة إلى صور متداولة، لحظة اقتحام سيارة من نوع "لاند كروزر" للمطعم، لتتوقف بعدها، فيما قامت بصدم رجل كان قريبا من الباب، وتناثر زجاج المطعم، وسقط جزء من بابه. ‎وقال مدير المطعم أن "الحادث بسيط وعرضي، ولا داعي للتهويل، فلم ينتج عنه إلا إصابة طفيفة، والخسائر المادية في الواجهة الزجاجية، ولا تكلف ألفيْ ريال، وسائقة السيارة منّا وفينا.. وبنت بلدنا، وانتشار الخبر بسرعة سببه أن السائقة امرأة