مختل يهجم بسكين على مدرسة بنات في حائل السعودية

طعن شاب يُقال إنه مختل عقليًا، اليوم الأحد، حارس مدرسة ابتدائية في حائل السعودية، إضافة إلى طعنه وليَّ أمر إحدى الطالبات.

وهاجم الشاب العشريني الحارس لدى خروج الطالبات من المدرسة، وطعنه في كتفيه وفخذه عدة طعنات بسكين للخضراوات، بحسب صحيفة “سبق” السعودية.

وحين حاول وليُّ أمر إحدى الطالبات التدخل لتهدئة الوضع، طعنه الشاب طعنتين في الظهر، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، ويُنقل المصابان إلى المستشفى.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم، إن المهاجم سمع من داخل منزله الحارس ينادي على اسم طالبة، فيما تبادر لذهنه أنه ينادي على قريبته، فلم يتمالك نفسه ليخرج للحارس بسكين، ويسدد له طعنات وسط استغراب الحارس، الذي لم يتمكن من الدفاع عن نفسه.