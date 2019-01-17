بسبب “ناقة من تدخل أولًا”.. شجار عنيف عند بوابات مسابقة الهجن في الكويت (فيديو)

وثّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، شجارًا جماعيًا عنيفًا اندلع بين العشرات من الأشخاص.

وذكر حساب “أمن ومحاكم” المحلي، أن المشاجرة وقعت عند بوابات دخول الإبل في الموروث الشعبي في السالمي؛ بسبب خلاف “على من تدخل ناقته أولًا”.

وأورد الحساب نفسه معلومات لاحقة بشأن تفاصيل الواقعة، تفيد بأن المشاجرة نشبت بسبب قرار تحكيمي في طرد اثنين من المشاركين بسباق الهجن، الإثنين الماضي، وتم الصلح بين الأطراف وإلغاء قرار الحكم.

ولم توضح المعلومات إن كان طرد المشاركَين جاء عقب خلاف على دخول النوق، أم كان منفصلًا.

وأظهر المقطع المتداول المتشاجرين الذين استخدموا أيديهم وعصي خلال عراكهم، وذلك على الرغم من وجود سيارة أمن على مقربة منهم.