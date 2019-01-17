وفاة الفنان حمد ناصر.. مشاهير ونجوم الكويت ينعون أحد مؤسسي الحركة الفنية

نعت الأوساط الفنية والمسرحية في الكويت، اليوم الخميس، الفنان الراحل حمد ناصر، الذي وافته المنية داخل مستشفى في الكويت بعد معاناة مع المرض، فيما نعى طيف واسع من مشاهير الفن في الكويت الراحل.

وكان الفنان “طارق العلي” من أوائل المعزين، حيث كتب عبر حسابه على “تويتر”:”انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير حمد ناصر أحد رواد الحركة الفنية الكويتية، وعضو فرقة المسرح العربي.. الله يرحمه، ويغفرله، ويدخله فسيح جناته، ويصبّر أهله ورفاق دربه ….. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

إنتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير حمد ناصر احد رواد الحركة الفنية الكويتية وعضو فرقة المسرح العربي ..الله يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته ويصبر اهله ورفاق دربه ….. انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/WX3YGGzQEp — طارق العلي (@tareqalali67) January 17, 2019

ونعت الإعلامية “فجر السعيد” الفنان الراحل، مقدمة عزاءها لأسرته، حيث كتبت: “وفاة الفنان القدير # حمد_ناصر أحد رواد الحركة الفنية الكويتية، وعضو فرقة المسرح العربي ..الله يرحمه، ويغفرله، ويدخله فسيح جناته، ويصبّر أهله ورفاق دربه ….. إنا لله وإنا إليه راجعون ..خالص العزاء لأسرة الفقيد، وأُسرة المسرح العربي”.

وفاة الفنان القدير #حمد_ناصر احد رواد الحركة الفنية الكويتية وعضو فرقة المسرح العربي ..الله يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته ويصبر اهله ورفاق دربه ….. انا لله وانا اليه راجعون ..خالص العزاء لأسرة الفقيد ولأسرة المسرح العربي pic.twitter.com/rrIX92RzWr — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) January 17, 2019

بدوره، نعى الروائي بدر العليان عبر حسابه على موقع “تويتر” الفنان حمد ناصر، قائلًا:”الفنان الكويتي القدير # حمد_ناصر في ذمة الله ، خسارة للفن والله، الله يرحمك # كامل_الأوصاف # جرح_الزمن # الأقدار # مسرحية_سارة # الدكتور_صنهات، وغيرها”.

وشارك المغرد “عامر الزهير” زملاءه رثاء ونعي الراحل بقوله:”الله يرحم الفنان # حمد_ناصر ويجعله من أهل الجنة، وعظّم الله أجر أسرته، ورفاقه، ومحبيه”.

الله يرحم الفنان #حمد_ناصر ويجعله من أهل الجنه. وعظّم الله أجر أسرته ورفاقه ومحبيه — عامر الزهير (@ameralzuhair) January 17, 2019

ونعى المغرد “صلاح محمود الشطي” الفنان الراحل، قائلًا: “اللهم اغفر وارحم عبدك # حمد_ناصر، واجعل مثواه الجنة يارب”.

اللهم اغفر وارحم عبدك #حمد_ناصر واجعل مثواه الجنة يارب ???????? pic.twitter.com/RWgVmoTmMx — صلاح محمود الشطي (@Salah_alshatti) January 17, 2019

أما المغرد “نايف النيماة”، فقال: “الفنان القدير حمد ناصر أحد رواد الحركة الفنية الكويتية، وعضو فرقة المسرح العربي في ذمة الله، الله يرحمه ويغفر له”.