بعد اختفائه 15 عامًا.. مصر تتسلّم رفات أحد مواطنيها من إيطاليا

تصل إلى مصر اليوم الخميس، رفات العامل المصري المُتوفَّى، عيد عبد الخالق الأدهم، من مدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، والذي تم العثور على هيكله العظمي بعد 15 عامًا من اختفائه في مدينة بياتشنسا شمال إيطاليا، وذلك على رحلة مصر للطيران والتي ستقلع من ميلانو مساء اليوم.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد تلقّى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية بميلانو، شرح فيه تفاصيل قصة المواطن المُتوفَّى عيد عبد الخالق الأدهم.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، إن المستشار العمالي في ميلانو، عزت عمران، روى تفاصيل قصة العثور على الهيكل العظمي للمواطن المصري بعد 15 عامًا، من اختفائه منذ العام 2004 في مدينة بياتشنسا الإيطالية، حيث تم العثور على رفاته في إحدى البنايات المهجورة أثناء عملية هدم المبنى في منتصف العام 2018.

وأضاف أن مكتب التمثيل العمالي تابع قصة المصري المختفي منذ العام 2004، حيث تواصل مع الشرطة الإيطالية، التي قامت بدورها بالاتصال بشقيق المختفي ويُدعى سمير، وأخذت منه عينة من DNA، وبعد عدة أشهر قامت بإبلاغه أنها وجدت شقيقه، وظل الهيكل العظمي موجودًا في مشرحة Pavia من يوليو/ تموز 2018 ولغاية الآن، وخلال تلك المدة لم تصل السلطات الإيطالية بعد إلى أسباب الوفاة.

ووجَّه وزير القوى العاملة، المستشار العمالي في ميلانو، عزت عمران، بمتابعة وصول رفات المُتوفَّى “الهيكل العظمي” إلى مصر، فضلاً عن متابعة مستحقات أسرته لدى هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي، ولدى صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.

وتحمَّل “سمير” شقيق المُتوفَّى تكاليف نقل الجثمان من مدينة ميلانو الإيطالية إلى القاهرة.