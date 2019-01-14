مدون يشعل النار بسيارته الفاخرة لجذب المعجبين (فيديو)

ظهر المدوّن الأيرلندي ستروجوريل لينجورار في فيديو وهو يشعل حبلًا موصلًا بسيارته، قبل إشعاله في سيارته وتصوير الحدث بأكمله.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سجل المدوّن البالغ من العمر 29 عامًا لحظة إشعاله النيران في سيارته المرسيدس طراز 2007، ونشرها في وقت سابق من اليوم الإثنين.

لم يكتفِ لينجورار بإشعاله النيران في سيارته، بل سجل فعلته ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يخاطب المشاهدين، بينما تظهر السيارة في الخلفية وينبعث منها الدخان الأسود.

وعلى الرغم من طلب المدوّن من متابعيه على “فيسبوك” الحصول على 40 ألف مشاركة، إلا أن “لينجورار” الذي اعتاد تقديم مثل تلك الأنواع الغريبة من مقاطع الفيديو لمتابعيه حذف الفيديو لاحقًا.