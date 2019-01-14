الخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيراني

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، إلى مقر الوزارة، بخصوص حالة سيدة تحمل جنسيتي البلدين معتقلة في السجون الإيرانية.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن الوزارة استدعت بعيدي نجاد بخصوص وضع نازانين زاغاري-راتكليف التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، والمعتقلة في إيران منذ 2016.

وبدأت نازانين، الإثنين، إضرابًا عن الطعام لثلاثة أيام؛ احتجاجًا على رفض طلبها العرض على الطبيب بالرغم من معاناتها من مشاكل صحية.

وصرح زوج نازانين، ريتشارد راتكليف، لوسائل الإعلام البريطانية، أن مسؤولين إيرانيين عرضوا على زوجته، التجسس على بريطانيا مقابل إطلاق سراحها.

وألقي القبض على نازنين عام 2016 بتهمة التجسس، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات.