كندا.. حافلة بطابقين تقتحم موقعا مزدحما وتخلف قتلى وجرحى (فيديو)

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرين، إثر اقتحام حافلة من طابقين محطة للحافلات في مدينة أوتاوا الكندية خلال ساعة الذروة.

وتسبب التصادم الذي وقع مساء الجمعة في محطة حافلات مزدحمة في الطرف الغربي من المدينة باقتلاع جزء الحافلة العلوي.

وأكد “جيم واتسون” رئيس بلدية أوتاوا، وفاة 3 أشخاص جراء الحادث، حيث كان اثنان منهم في الحافلة وآخر على الرصيف.

وقال واتسون، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة “يؤسفني جدًا أن أعلن أن ثلاثة أشخاص قتلوا”، مشيرًا إلى أن 23 شخصًا أصيبوا في التصادم بعضهم في حالة خطيرة ونقلوا إلى المستشفى.

بدوره أكد، مستشفى أوتاوا عبر “تويتر” بأنه استقبل 9 مصابين في حالة حرجة جراء الحادث.

في غضون ذلك، قال شارل بورديلو قائد شرطة أوتاوا إنه جرى توقيف سائق الحافلة في موقع الحادث ويجري استجوابه ولكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل إضافية.

والحادث الأخير، هو الثاني من نوعه في المدنية الكندية خلال السنوات الأخيرة، حيث اصطدمت حافلة ركاب من طابقين بقطار ركاب في سبتمبر أيلول عام 2013 مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص منهم سائق الحافلة.