حريق ضخم في “جبل علي” بدبي (فيديو وصور)

أعلنت شرطة دبي في دولة الإمارات عبر حسابها في موقع التواصل “تويتر” عن اندلاع حريق في أحد مصانع ميناء “جبل علي” بالقرب من الدوار رقم 7.

وتوجهت 3 فرق في الدفاع المدني إلى الموقع، بالإضافة إلى آليات مختلفة من مراكز أخرى لإخماد الحريق، بعد ورود بلاغ في صباح اليوم الجمعة باندلاعه في أحد مصانع إعادة تدوير البلاستيك.

فرق الإطفاء في #دبي تباشر إطفاء حريق في أحد مصانع ميناء" جبل علي"#إرم_نيوز pic.twitter.com/lWaxFinx1H — إرم نيوز (@EremNews) January 11, 2019

وأكدت شرطة دبي أن الحريق لم يسفر عن أية وفيات أو إصابات إلى حد اللحظة.

وأظهر مقطع فيديو متداول وصور على مواقع التواصل، الدخان الكثيف جراء الحريق الضخم، وعمل فرق الإطفاء على إخماده، فيما لم يتم الكشف عن ملابسات الحريق بعد.