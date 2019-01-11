حريق ضخم في “جبل علي” بدبي (فيديو وصور)

حريق ضخم في “جبل علي” بدبي (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

أعلنت شرطة دبي في دولة الإمارات عبر حسابها في موقع التواصل “تويتر” عن اندلاع حريق في أحد مصانع ميناء “جبل علي” بالقرب من الدوار رقم 7.

وتوجهت 3 فرق في الدفاع المدني إلى الموقع، بالإضافة إلى آليات مختلفة من مراكز أخرى  لإخماد الحريق، بعد ورود بلاغ في صباح اليوم الجمعة باندلاعه في أحد مصانع إعادة تدوير البلاستيك.

وأكدت شرطة دبي أن الحريق لم يسفر عن أية وفيات أو إصابات إلى حد اللحظة.

وأظهر مقطع فيديو متداول وصور على مواقع التواصل، الدخان الكثيف جراء الحريق الضخم، وعمل فرق الإطفاء على إخماده، فيما لم يتم الكشف عن ملابسات الحريق بعد.

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