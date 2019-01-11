حادث تصادم مروع بالكويت يودي بحياة 6 أشخاص

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرين، جراء حادث تصادم مروع وقع أمس الخميس، على الطريق المؤدي إلى مزارع الوفرة في الكويت.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن بلاغًا ورد لغرفة عمليات الإطفاء بوقوع حادث تصادم وانقلاب مركبتين أحدهما رباعية الدفع والأخرى سيارة أجرة خفيفة، وأسفر الحادث عن وفاة جميع ركاب السيارة الصغيرة وهم وافدون، فيما أصيب أفراد العائلة الكويتية وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، إذ بلغت نسبتها 7.9% من إجمالي وفيات الكويت، وفق دراسة أجرتها جامعة “متشيغن” الأمريكية عام 2014.

وأجرت وزارة الداخلية الكويتية، خلال الأعوام الماضية، بضعة تعديلات على قوانين المرور؛ في محاولة لحل الأزمة المرورية في البلد الخليجي.