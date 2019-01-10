ضبط مخيمات “مخلّة بالآداب” في الكويت (فيديو)

ضبطت بلدية الكويت خلال جولة تفتيشية لها على المخيمات المخالفة، عددًا من المخيمات المشبوهة، والتي استخدمها أصحابها لأعمال مخلة بالآداب.

وكشفت عدة مقاطع فيديو متداولة، عبر وسائل إعلام محلية وحساب البلدية على “تويتر”، عن وجود مشروبات كحولية، وحبوب مخدرة، داخل مخيمات، بما يُوحي بأعمال منافية للآداب.

بلدية #الكويت تضبط «بار» وقاعة حفلات وحبوب مخدرة في عدد من المخيمات المشبوهة. pic.twitter.com/WAOA6ilG68 — المجلس (@Almajlliss) January 10, 2019

وعمدت البلدية إلى ضبط المخالفات، كما قامت بهدم هذه المخيمات المشبوهة.

استمرار مركز كبد للنظافه بمحافظة الجهراء بإزالة المخيمات المخالفة المقامة على أملاك الدولة ببر كبد pic.twitter.com/oseQQ8dQV1 — بلدية الكويت (@kuwmun) January 10, 2019

وغالبًا، ما تقوم البلدية بين الحين والآخر بضبط مثل هذه المخيمات، والتي يستغلها أصحابها في جلسات غير أخلاقية.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل بضرورة مباشرة وزارة الداخلية مثل هذه المواقع، وكشف هوية أصحابها، وتجريمهم، للحد من هذه الظاهرة.