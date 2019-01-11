البحث عن قطة يقود إلى تمساح ضخم في بالوعة صرف صحي (فيديو)

أخذ البحث عن قطة مفقودة في ولاية مسيسيبي الأمريكية منعطفًا مدهشًا، عندما عثرت السلطات على تمساح طوله 2.5 متر في بالوعة صرف صحي في الشارع، بينما كانت بروك سنو وابنتها تبحثان عن قطتهما المفقودة في المنطقة المحيطة بمنزلهما.

ووفقًا لوكالة “يونايتد برس إنترناشونال” الأمريكية، قالت بروك: “نظرنا إلى داخل بالوعة الصرف الصحي وكان هناك تمساح، وفي البداية صُدمنا وألقينا نظرة ثانية، ثم أخرجت هاتفي، وأخذت صورة وأخبرت الجيران”.

ومن ثم استدعت بروك، ضباط مراقبة الحيوانات الذين طلبوا بدورهم الدعم في التعامل مع التمساح الضخم، ورفعه من خارج البالوعة.

من جانبهم، التقط الشهود الفيديو والصور، بينما عملت السلطات على نقل التمساح، ولا تزال قطة السيدة بروك مفقودة.