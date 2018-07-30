مفاجأة غير متوقعة بين تمساح ومدربه أثناء العرض (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة عقر تمساح لذراع مدربه أمام المتفرجين المذعورين.

وكان المدرب تاو 45 عامًا، يؤدي حيلته في حديقة حيوان “فوكاثارا” في مدينة شيانج راي شمال تايلاند، أمام حوالي 100 شخص بعد ظهر يوم الأحد الماضي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان تاو يضع ذراعه داخل فكي التماسيح بينما يشاهده حارس عن بُعد، قبل أن ينظر تاو إلى الجمهور ويأمر المذيع بإيقاف الموسيقى.

وفجأة، أغلق التمساح الضخم فكيه على ساعد “تاو” وعقر ذراعه، وبدأ هزه بعنف من جانب إلى آخر.

وفي الفيديو الذي صوره المتفرج خون فوساويت 35 عامًا، يمكن سماع المدرب وهو يصرخ من الألم، قبل أن ينجح في تحرير ذراعه الدامية.

وقال خون: “كان العرض رائعًا حتى حدثت الواقعة، حيث يبدو أن التمساح لم يعجب بوجود يد في فمه”.

وأضاف: “لقد صدم الحيوان الجميع، وأرعب الأطفال، آمل أن يكون الرجل على ما يرام، وأن يتحسن قريبًا”.

من جانبه قال مالك الحديقة “دونغ ويتوات، يوم الإثنين، إن المدرب المصاب قد تم علاجه في المزرعة وهو بخير الآن، موضحًا أنه يحب التماسيح وسيعود للعمل خلال الأسبوعين المقبلين.