تفاصيل “مثيرة” بشأن اختطاف زوجة مليونير في النرويج

حسمت الشرطة النرويجية الجدل حيال اختفاء “آن اليزابيث فالكيفيك هاغين”، زوجة المليونير “توم هاغن”، وقالت إنها تعرضت للاختطاف من قبل مجهولين طلبوا فدية مقابل الإفراج عنها، في واقعة غريبة وغير مسبوقة في النرويج.

وقالت الشرطة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: إن “هاغين” تعرضت للاختطاف منذ 31 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنها قررت الإفصاح عن القضية، بعدما باءت كل تحقيقاتها السرية بالفشل طيلة الـ 10 أسابيع الماضية.

وأوضحت بأن كافة الجهود المبذولة للوصول إلى خاطفي ربة البيت، البالغة من العمر 68 عامًا، باءت بالفشل.

وقال رئيس مصلحة البحث والتحقيق: إن الخاطفين طالبوا بفدية لم يفصح عن قيمتها، حيث نصحت الشرطة العائلة بعدم دفعها، لكن صحيفة محلية أكدت أن الخاطفين طلبوا فدية بقيمة 9 ملايين يورو بالعملة الرقمية مونيرو، التي يصعب تتبعها.

وتشير التحقيقات إلى أن السيدة اختطفت بالإكراه يوم “الهالوين”، من داخل منزل العائلة الكائن على بعد 20 كيلومترًا من مدينة أوسلو، ولم تتمكن الشرطة من التوصل إلى مشتبه به حتى الآن؛ لأن علاقاتها كانت محدودة جدًا حتى على الإنترنت، إضافة إلى أن العائلة المكونة من الزوجين و3 أبناء بالغين، ليست ذات طابع اجتماعي.

وقالت الشرطة في وقت سابق إنها لا تملك دليلًا على أن الضحية لا تزال على قيد الحياة، في حين لا تتوفر معلومات تفيد بوفاتها.

كما رفضت الشرطة التعليق على معلومة تشير إلى أنها “عثرت في مسكن عائلة هاغن على رسالة من الخاطفين مكتوبة بلغة نرويجية سيئة”، لكنها أشارت إلى وجود تعاون مع الشرطة الدولية.

وسبق للصحافة النرويجية أن سلطت الضوء على رجل الأعمال توم هاغن، المصنف ضمن أغنى الشخصيات في النرويج، حيث تقدر ثروته بـ 1.7 مليار كورونة؛ أي حوالي 174 مليون يورو، ويملك استثمارات عدة أهمها في المجال العقاري، وتوليد الطاقة الكهربائية.