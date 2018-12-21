النرويج تعلق على الفيديو الصادم لمقتل السائحتين في المغرب

علّقت الشرطة النرويجية، اليوم الجمعة، على مقطع فيديو صادم يظهر قتل سائحتين نرويجية ودنمركية في المغرب على أيدي من يشتبه في أنهم من متشددي تنظيم “داعش“، قائلة إنه حقيقي على الأرجح.

وذكر مكتب التحقيق الجنائي الوطني في النرويج في بيان “فيما يتصل بتقييم الفيديو الذي يظهر عملية القتل مازال هناك حاجة لاستكمال بعض عمليات التحليل الفني والتقييم”.

وأضاف قائلًا: “لكننا مازلنا نعتقد أنه لدينا أسباب للقول إنه حتى الآن لا يوجد أي شيء ملموس يظهر أن هذا الفيديو غير حقيقي”.

وعُثر على جثتي الدنمركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عامًا) والنرويجية مارين يولاند (28 عامًا)، يوم الإثنين الماضي، في منطقة جبال أطلس على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.

وقالت السلطات المغربية إن 4 مشتبه بهم اعتقلوا فيما يتصل بالقضية بايعوا “داعش” في تسجيل فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل جريمة القتل، وأعلن المغرب أنه تم العثور على السائحتين مذبوحتين.

وتفادى المغرب إلى حد بعيد هجمات المتشددين مقارنة بدول أخرى في شمال أفريقيا، وكان آخر هذه الهجمات قد وقع في شهر أبريل/نيسان من عام 2011 عندما لقي نحو 17 شخصًا حتفهم في تفجير بمطعم في مراكش.