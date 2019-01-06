حبس نقيب الصيادلة المصري بتهمة الاعتداء على صيدلي

قررت نيابة وسط القاهرة حبس محيي عبيد نقيب الصيادلة المصري، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بالتعدي على صيدلي بالضرب في شهر أكتوبر الماضي.

وكان الصيدلي المعتدى عليه إسلام عبدالفاضل، أصيب بجرح قطعي في رقبته، وتم نقله إلى المستشفى، للعلاج إثر نشوب خلافات حادة بين أعضاء مجلس الصيادلة على رأسهم محيي عبيد، الأمر الذي دعا الطرفان لعقد جمعيتين عموميتين في شهر مايو الماضي، واتخذتا قرارات مضادة الأولى قررت شطب الأعضاء المخالفين للنقيب، والثانية قررت شطب النقيب وإحالته للتحقيق.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في ديسمبر الماضي بقبول الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة أول ديسمبر 2018.

كما أوقفت المحكمة تنفيذ قرار إعادة دعوى الجمعية العمومية العادية للنقابة للانعقاد بتاريخ 18 ديسمبر 2018.

وقضت المحكمة بوقف الجمعية العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة الموقوف في 14 مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من الجمعية العمومية الثانية، وأبرزها وقف محيي عبيد عن عمله نقيبًا للصيادلة.

يذكر أن النيابة أمرت في وقت سابق بحبس فرد أمن نقابة الصيادلة بتهمة الاعتداء بالضرب على الصحفيين ما أدى لإصابة عدد منهم.