السعودية.. حادث غريب في “رالي حائل” يُثير سخرية المتابعين (فيديو)

وثق مقطع فيديو حادث تصادم بين سائقي مركبتين، من المشاركين بفعاليات رالي حائل نيسان الدولي ٢٠١٩، الذي أقيم على أرض المملكة العربية السعودية.

ويظهر خلال الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف صدم أحد المتسابقين آخر في الصحراء؛ الأمر الذي أثار سخرية متداولي الفيديو.

وعّلق الناشط هدلان اليشير على الحادث قائلًا: “تصادموا بالبرحة، الله من زين السواقة، الحمد لله على سلامتهم، للأسف التنظيم لك عليه، المتسابقون يسابقون الزمن ولا يسابقون بعضهم البعض، يجب أن يكون الفاصل الزمني كفيل بترك مسافة كافية من أجل سلامتهم”.

بدوره، قال آخر ويُدعى سليمان العودة: “المفترض اللي اختصر الطريق مبلغه الملاح ومهدي أو موقف، لحد ما ياخذ نقطته اللي سابقة على النقطة، وثم هو يمر على النقطة، مجرد ثوان، ما راح تكلفه ولا يصير هالحادث، بالأخص أن الرالي من سنوات أغلب الفروق دقائق”.