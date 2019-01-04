صورة لبائع يمني “شبه عار” تتسبب بإغلاق محل في السعودية

فتحت بلدية المظيلف في المملكة العربية السعودية تحقيقًا عاجلً، بعد أن انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر بائعًغ وهو يرتدي بنطالًا فقط في أحد المحلات التجارية بمهرجان “ربيع المظيلف”.

وبدأت الواقعة، حين نشرت صحيفة “سبق” المحلية، صورة التقطت بعدسة مواطن سعودي لأحد باعة مهرجان ربيع المظيلف الثالث، وهو يرتدي بنطالًا فقط.

وكان المواطن قد كشف في التفاصيل، إنه “أثناء مروره صباح أمس الخميس، شاهد خيمة مفتوحة فترجل من مركبته بغرض التسوق، ففوجئ بأحد الباعة – يمني الجنسية – في ركن التوابل والبهارات والبن مرتديًا بنطالًا فقط ولا تظهر عليه علامات النظافة، وهو يعيد ترتيب وتجهيز معروضاته استعدادًا لاستقبال المتوافدين عصرًا”.

وإثر ذلك، نشرت بلدة المظيلف عبر حسابها بموقع “تويتر”، اعتذارًا عن مظهر البائع، مؤكدة تشكيلها للجنة تحقيق، ومبينة أن الصورة التقطت خارج وقت التسوق ولم يكن هناك متسوقون وأنّ المواطن دخل الموقع لالتقاط الصورة.

وأضافت، أنه “سيتم تطبيق أشد العقوبات على العامل وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة”.

وأرفقت البلدية في بيانها – تأكيدًا لإغلاقها المحل – صورة تشير للمحل الذي تم تصوير الواقعة فيه وقد فرغ من محتوياته.