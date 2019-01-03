ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار سكني في روسيا إلى 37 قتيلاً

ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الخميس، أن 37 جثة تم انتشالها من بين أنقاض جزء من عقار سكني انهار هذا الأسبوع، بعد ما يبدو أنه انفجار ناجم عن تسرب للغاز.

وألحق الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول أضرارًا بـ 48 شقة في المبنى المكون من 10 طوابق في مدينة ماجنيتوجورسك الصناعية، التي تبعد نحو 1700 كيلومتر شرقي موسكو.

وارتفع عدد القتلى تدريجيًا خلال الأيام القليلة الماضية، بينما واجهت أطقم الإنقاذ البرودة القاسية لإخراج المحاصرين تحت الأنقاض.

ونقلت وكالات الأنباء عن وزارة الطوارئ المحلية قولها، إنه حتى صباح اليوم الخميس تم التعرف على جثث 22 قتيلاً من بين 37 جثة.

وقالت لجنة التحقيقات إنها ما زالت تحقق في السبب الحقيقي للانفجار.

وقالت إنها لم تجد آثار مواد متفجرة في الموقع، وعزت تقارير أولية الأمر إلى انفجار ناجم عن تسرب غاز.

ويعد وقوع مثل هذه الانفجارات في روسيا أمرًا شائعًا بسبب البنية التحتية المتقادمة وضعف قواعد السلامة المتعلقة باستخدام الغاز.