حالات إغماء واختناق جراء تسرب غاز سام في تونس (صور)

تعرضت مدينة “معتمدية القطار” بمحافظة قفصة في تونس، مساء الاثنين، لتسرب غاز سام منبعث من المجمع الكيميائي في “المظيلة”، الأمر الذي نتج عنه موجة من الضباب حجبت الرؤية، كما تم تسجيل حالات إغماء واختناق لعدد من السكان.

وقالت إذاعة “قفصة” إن “التسرب كان نتيجة عطب بوحدة الحامض الكبريتي في المجمع الكيميائي، الذي لم يخضع لعملية الصيانة الدورية”.

وأفاد شهود عيان من المدينة بأن “هذا الغاز دون رائحة؛ لكنه يحتوي على مواد سامة تضر بصحة البشر”.

حيال ذلك، تشهد شوارع معتمدية القطار احتجاجات متفرقة وحالة من الغضب، بسبب تأخر المسؤولين في التحرك لوقف تسرب الغاز.