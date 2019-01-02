مسافر يتعرى ويتجول على متن طائرة أثناء إقلاعها إلى الهند

فاجأ أحد المسافرين طاقم طائرة تابعة لشركة “طيران الهند إكسبريس” الهندية، بخلعه ملابسه والتجول عاريًا وسط الطائرة في رحلة إلى الهند، قبل أن يتم تغطيته من قِبل الطاقم.

خلع الرجل ملابسه بينما كانت الطائرة التي تحمل 150 مسافرًا، تشق طريقها من دبي إلى مدينة “لكهنؤ” شمال الهند.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استطاع الطاقم السيطرة على الموقف بسرعة وغطوا الرجل الذي يُعرف باسم “سوريندرا” ببطانية وحرصوا على بقائه جالسًا لحين هبوط الطائرة.

ومع وصول الطائرة إلى الهند، كشفت التقارير أنه سرعان ما تم تسليم الرجل البالغ من العمر 35 عامًا إلى الأمن، وقال أحد الركاب للصحيفة: “في البداية قاوم الرجل ولكن الطاقم استطاع السيطرة عليه”.

وفيما يتعلق بسبب تلك الواقعة الغريبة، كشف مسؤولو الخطوط الجوية أن “سوريندرا” يعاني من صدمة نفسية بعد تعرضه لمضايقات مزعومة على يد مديره في دبي، ولكن مع ذلك، لا يزال السبب الدقيق وراء خلعه ملابسه غير واضح.

وأضاف متحدث باسم شركة الطيران أنه وفقًا لأوامر قائد الرحلة، تم تسليم المسافر إلى أمن مطار “لكهنؤ” حيث يجري التحقيق.