طفلة تتحول إلى إله عند الهندوس.. شاهد السبب (صور)

أصبحت طفلة رضيعة تبلغ من العمر شهرين، إلهًا في الهند؛ بعد ولادتها بثلاثة أذرع.

وُلدت الطفلة في مقاطعة بيلاسبور في ولاية تشاتيسجاره بوسط الهند في الثاني من نوفمبر، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وعلى الرغم من صحتها الجيدة، إلا أنها تملك ذراعًا إضافية صغيرة تنبت من الجانب الأيمن من صدرها.

وقامت والدة الطفلة راديكا ساهو بإجراء فحص طبي في المركز الصحي المحلي، وتبين أن الطرف الإضافي لا يسبب لها أي أذى، لكن الدكتور ب. سينغ ، رئيس معهد تشاتيسجاره للعلوم الطبية، أوصى بإجراء عملية لإزالة اليد الزائدة بمفرده، والتي من شأنها أن تسمح للفتاة بأن تعيش حياة طبيعية.

وأصبحت الطفلة حديث المدينة، ويقوم بعض القرويين بعبادتها كإله، حيث يعتقدون أن المواليد بأطراف إضافية دليل تناسخ للآلهة الهندوسية.

وهناك اعتقاد في الهندوسية أن الأطراف المتعددة، تؤكد قوتهم الخارقة وقدرتهم على أداء العديد من المهام دفعة واحدة.

يُذكر أنه في 2015، ولد طفل رضيع بثمانية أطراف واعتبره الهندوس تناسخ من “غانيش” إله الحكمة والحظ الجيد، وتوافد الآلاف من المصلين إلى المدينة النائية التي ولد فيها للحصول على لمحة عن الطفل.

وفي عام 2014، وجد صبي في السادسة من عمره نفسه هدفًا للتوقير في قريته الهندية الصغيرة بعد أن ولد بذيل طويل، اعتقدت عائلته وسكانه المحليون أنه علامة على ارتباطه بحنومان، وهو قرد مثل ألوهية هندوسية.