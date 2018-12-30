سعودي ساهم بضبط سارق سيارة بداخلها طفلة يكشف تفاصيل “المطاردة المثيرة”

كشف مواطن سعودي ساعد الأجهزة الأمنية في القبض على سارق سيارة بداخلها طفلة (8 سنوات)، عن تفاصيل الإطاحة بالسارق.

ووقعت الحادثة أمس السبت في محافظة بيشة، التابعة لمنطقة عسير، جنوب غرب السعودية.

وقال المواطن فهد مسفر الحبابي، الذي كان برفقة إخوانه محمد الحبابي ومشبب الحبابي وابنيه، قادمين من الرياض إلى منطقة عسير عبر طريق “الرين- بيشة”، إن “السارق اصطدم بهم أثناء هروبه، حيث قام بالتضييق عليه قبل أن تتمكن دوريات الأمن بمحافظة بيشة والبحث الجنائي ومركز الجنينة من الإطاحة به؛ وسط إشادة ذوي الطفلة والجهات المعنية”.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية عن الحبابي قوله إن “الجاني لجأ لوالد الطفلة بحجة منعه من أشخاص كانوا يريدون الاعتداء عليه، قبل أن يغافله ويسرق السيارة ويهرب بها من الموقع، لنتحرك بعدها مباشرة لمتابعة الجاني، وأبلغنا عمليات الشرطة”.

وتابع أنه “أثناء متابعته دخل عليهم في الطريق، وقام بصدمهم وعرّض حياتهم للخطر والهلاك، مبينًا أنه واجه دوريات أمنية، واتجه بهم على طريق الملك بمحافظة بيشة، ثم عاد على طريق الرين، وخميس مشيط مرة أخرى، ودخل في منطقة برية، رافضًا التوقف للجهات الأمنية، لتنجح بعدها الدوريات الأمنية في إيقافه بعد أن تم تضييق الخناق عليه بعد مقاومته رجال الأمن.

وأكد أن الطفلة “لم تصب بأذى وتم تسليمها لوالدها”.