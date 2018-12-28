الإمارات.. موظف بنك يتسبب في نقل عميل للمستشفى بسبب “اتصالاته المتكررة”

تسبب موظف ببنك في دولة الإمارات في دخول أحد العملاء إلى المستشفى؛ بسبب الاتصالات المتكررة، حيث كان يتصل عليه في الساعة 20 مرة، حسب وسائل إعلام محلية.

ورفع العميل على موظف البنك وهو من جنسية عربية، دعوى قضائية، اتهمه فيها بالإزعاج المتكرر، لكنه تراجع عن ذلك، وفي وقت لاحق كانت محكمة استئناف أبوظبي قد نظرت فيها، وقررت حجزها حتى 15 يناير/كانون الثاني من العام القادم.

ونقلت مصادر محلية عن شاهد (وهو من مسؤولي البنك)، قوله إن المتهم يعمل في البنك، ومن مهامه ووظيفته الاتصال بالعملاء، مقدمًا شهادة “لمن يهمه الأمر” من البنك بنوع وظيفته.

بدوره، أكد الشاكي أن المتهم يعمل موظف تحصيل في البنك، واعتاد الاتصال به يوميًا أكثر من 20 مرة في الساعة؛ لمطالبته بتسديد مبلغ مستحق للبنك، مبينًا أنه توقف عن الرد على رقم البنك، فتابع الموظف الاتصال به من هاتفه الخاص؛ الأمر الذي تسبب له بارتفاع ضغط الدم، وسقوطه في أحد الأماكن العامة؛ ما استدعى نقله بالإسعاف.

وقال: “خلال وجودي داخل سيارة الإسعاف استمر المتهم بالاتصال بي؛ ما دفع المسعف الموجود في السيارة إلى الردّ على الهاتف، وإخباره بأنني مريض وموجود داخل سيارة إسعاف، وأنني متجه للمستشفى”.