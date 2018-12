بالفيديو.. طيار يخرج من طائرته على طريق سريع لقضاء حاجة

View this post on Instagram

@eremnews . . نزل طيار أمريكي من طائرة على طريق سريع في ولاية ألاباما بالولايات المتحدة، ليقضي حاجته في وضح النهار، وسط ذهول أصحاب السيارات في الشارع الحي. . وكانت الطائرة الصغيرة التي كان يتدرب عليها رفقة قائده قد تعرضت لعطل فني خفيف، اضطرها إلى الهبوط على قارعة الطريق السريع. . وصوّر المشهد سائق كان يقود سيارته على الطريق السريع عبر مقطع فيديو، يظهر اللحظة خروج الطيار المتدرب من الطائرة وتوجهه إلى حقل مجاور ليقضي حاجته. . . #إرم_نيوز #طيار #أمريكا #طائرة #فيديو #فيديوهات #سائق #طريق #سيارة #ألاباما #منوعات #طرائف #AMERICA