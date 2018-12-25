بالفيديو.. طيار يخرج من طائرته على طريق سريع لقضاء حاجة

نزل طيار أمريكي من طائرة على طريق سريع في ولاية ألاباما بالولايات المتحدة، ليقضي حاجته في وضح النهار، وسط ذهول أصحاب السيارات في الشارع الحي.

وكانت الطائرة الصغيرة التي كان يتدرب عليها رفقة قائده قد تعرضت لعطل فني خفيف، اضطرها إلى الهبوط على قارعة الطريق السريع.

وصوّر المشهد سائق كان يقود سيارته على الطريق السريع عبر مقطع فيديو، يُظهر لحظة خروج الطيار المتدرب من الطائرة وتوجهه إلى حقل مجاور ليقضي حاجته.

وفي الفيديو طلبت زوجة السائق التوقف للتأكد من أن الجميع على متن الطائرة بخير، وفي تلك الأثناء ظهر الطيار المتدرب من الجانب الأيسر للطائرة، وأشار للركاب بأن كل شيء على ما يرام.

وقال قائد الطائرة ومدرب الطيران جيم ويليامز، “إنه حاول استكشاف العطل وإصلاحه ولكنه لم يتمكن من ذلك”، مضيفًا: “لم تكن لدي خيارات، وكان الطريق السريع هو الحل الأقرب لذلك قمت بالهبوط عليه”.

وأشار وليامز إلى أنه يعمل كمدرب طيران على مدار 36 عامًا، وكانت هذه الرحلة هي الدرس الأول لتدريب تلميذه.