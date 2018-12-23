“البازوكا”.. سلاح بريطاني لإسقاط الطائرات بدون طيار

تعتزم الشرطة في أكبر مطارات بريطانيا استخدام سلاح البازوكا لإسقاط الطائرات بدون طيار وذلك في أعقاب هجوم مطار غاتويك الذي أعاق سفر عشرات الآلاف من الركاب.

وتجري الشرطة في مطار هيثرو اختبارات على أسلحة مضادة للطائرات تطلق قذيفة شبيهة بقذائف الهاون تحتوي على شبكة لاصطياد أي طائرة بدون طيار تحلق في نطاق 130 ياردة.

وبعد الأزمة التي جلبت المعاناة لأكثر من 140 ألف مسافر الأسبوع الماضي، وافقت شخصيات حكومية رفيعة الآن على استخدام تقنيات الحرب العسكرية في محاولة لوقف هجمات الطائرات بدون طيار.

ووفقًا لصحيفة صنداي تايمز فإن فريقًا من ضباط مطار هيثرو قد تسلحوا بالفعل بنظام SkyWall 100والذي سيتم استخدامه في غضون أسابيع.

SkyWall 100 هو نظام لاصطياد الطائرات بدون طيار والذي طورته قبل ثلاث سنوات شركةOpenWorks Engineering في المملكة المتحدة.

يقوم المشغل بتثبيت الآلة الشبيهة بالبازوكا على الكتف لتحديد موقع الطائرة بدون طيار بمساعدة منظار ذكي، ويتتبع جهاز الكمبيوتر مسار الطائرة بدون طيار ويحسب مسار القذائف اللازم لاعتراضها.

ويتم إطلاق قذيفة وانفتاح شبكة في الهواء لاصطياد الطائرة بدون طيار ثم تطفو مظلة بالمقذوفات والطائرة بدون طيار للوصول إلى الأرض بسلام.

وهذا يسمح باصطياد الطائرة بدون طيار دون تدميرها ما يمكن المسئولين إجراء التحقيقات اللازمة.