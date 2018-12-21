حادث سير مروع في الكويت يودي بحياة شخص وإصابة آخرين (صورة)

تسبب حادث تصادم عنيف بين مركبة صالون وشاحنة في منطقة سعد العبدالله في دولة الكويت بمصرع مواطن وإصابة 3 أشخاص آخرين.

وفي التفاصيل، بحسب وسائل إعلام محلية، فإن بلاغًا ورد لعمليات الداخلية أمس الخميس عن حادث تصادم في منطقة سعد العبدالله، وبانتقال الدوريات إلى هناك، تبين انحشار مركبة أسفل الشاحنة، فيما حاول رجال الإطفاء تقطيع أجزاء من السيارة لإخراج المصابين والجثة والتعامل مع الحادث.

وأظهرت صورة المركبة وقد تعرضت لأعطاب جسيمة، فيما تم إخراج الأشخاص من المركبة، وهم 3 أشخاص، تم نقل اثنين منهم للمستشفى وهم في حالة حرجة، فيما تركت جثة أحد الأشخاص للطب الشرعي.