شاهد.. لحظة مهاجمة قرش لغواص في البحر الأحمر (فيديو)

أظهر فيديو لقطات للحظة مهاجمة قرش أبيض لغواص وهو يسبح مع مجموعة سياحية في البحر الأحمر، وفق ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

والتقط السائح دان وايت، 28 عامًا فيديو للقرش وهو يقترب من الغواصين بالقرب من جزر الإخوة في البحر الأحمر في مصر.

وقامت سمكة القرش بغرس أسنانها في ساق الغواص الألماني وهو يسبح بينما يحاول غطاس آخر التصدي للقرش.

ويتسلل الدم إلى الماء المحيط بعد مهاجمة القرش وينتهي الفيديو، ثم تم نقل الغواص الألماني على متن مركبة سياحية إلى المستشفى.

وعلى الرغم من مشاهدة الحدث الصادم، عاد “وايت” وصديقته “شوني توماس” إلى الغوص في اليوم التالي.

وقال وايت، من فارنهام:”بعض الناس لا يعتقدون أنه حقيقي، ومعظمهم يقولون لي إنني مجنون، لقد سمعت عن هجمات القرش من خلال الأخبار والمجلات، لكنني لم أسمع عن أي شيء مثل هذا يحدث بالقرب مني”.

وأضاف أن أسماك القرش لا ينبغي الاستخفاف بها؛ حيث لا يمكن التنبؤ بها، لذا كل شخص يحتاج إلى البقاء يقظًا أثناء الغوص معها.

ومنذ وقوع الحادث، تم الإعلان عن إغلاق مياه جزيرة الإخوة بسبب أنشطة الغوص لبقية العام.

ولم يكن هذا الهجوم الأول من نوعه في المنطقة، إذ تمت مهاجمة أربعة غواصين في المياه منذ حزيران/يونيو الماضي.