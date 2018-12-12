انتحل صفة ضابط لإقامة علاقات “محرمة” مع الفتيات.. فوقع في الفخ‎ (صورة)

تمكنت قوى الأمن الوطني في لبنان من الإطاحة بشاب انتحل صفة ضابط أمن بهدف الإيقاع بالفتيات ومحاولة إقامة علاقة محرمة معهن، وفقًا لما أفاد موقع “لبنان 24”.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن اللبناني في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه “من خلال المتابعة الاستعلامية التي تقوم بها شعبة المعلومات، توافرت معلومات عن انتحال أحد الأشخاص صفة ضابط في الشعبة للإيقاع بالفتيات ومحاولة إقامة علاقات معهن”.

وأشار البيان إلى أن “الشعبة باشرت استقصاءاتها وتحرياتها بهدف تحديد هوية المشتبه به، ونجحت في ذلك، حيث تبيّن أنه يُدعى “ف. ش” (مواليد 1992، لبناني الجنسية) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سلب عبر انتحال صفة أمنية”.

وذكرت أنه وبناء على تلك المعلومات، تمكنت شعبة المعلومات من توقيفه وضبط هاتفه الخلوي، فيما اعترف بعد التحقيق معه بإقدامه على انتحال صفة ضابط أمني بهدف التقرب والتودّد للنساء والفتيات.

وخلال التحقيقات أقر الشاب أنّه انتحل تلك الصفة أمام أكثر من 10 منهن، فيما أجرت الجهات المختصة المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص.