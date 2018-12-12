عون: نتائج جهود تشكيل الحكومة اللبنانية ستظهر خلال اليومين المقبلين

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن الجهود لحل أزمة تشكيل الحكومة في البلاد، ستؤتي ثمارها خلال اليومين المقبلين.

وبعد 7 أشهر من الخلافات السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، تدخل عون في العملية، وحذر من “كارثة” إذا باءت جهوده بالفشل.