عون: نتائج جهود تشكيل الحكومة اللبنانية ستظهر خلال اليومين المقبلين

عون: نتائج جهود تشكيل الحكومة اللبنانية ستظهر خلال اليومين المقبلين

المصدر: رويترز

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن الجهود لحل أزمة تشكيل الحكومة في البلاد، ستؤتي ثمارها خلال اليومين المقبلين.

وبعد 7 أشهر من الخلافات السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، تدخل عون في العملية، وحذر من “كارثة” إذا باءت جهوده بالفشل.

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