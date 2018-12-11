نجا بأعجوبة.. شاهد بالفيديو سقوط طفل من سيارة وسط طريق سريع

في فيديو أثار ذهول رواد الإنترنت، سقط طفل من سيارة وسط طريق سريع في الصين دون ملاحظة والديه.

ويُظهر الفيديو لحظة سقوط الطفل البالغ من العمر 4 أعوام، بعدما انفتح باب السيارة فجأة وسط الطريق في مدينة “جينان” الصينية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “مترو” البريطانية، يُظهر الفيديو كيف تدارك سائق إحدى السيارات الموقف بسرعة، وأوقف سيارته قبل الاصطدام بالطفل، لتنزل زوجته التي تدعى “ما كوياني” لإنقاذ ومساعدة الطفل.

وكشفت التقارير أن “ما كوياني” اصطحبت الطفل إلى جانب الطريق، وانتظرت معه حتى أدرك والداه أخيرًا ما حدث وعادا إليه.

ويبدو أن الطفل الذي لم يُكشف عن هويته أو أيّ من والديه، كان يلعب بمقبض الباب في مؤخرة السيارة عندما انفتح وسقط.

وعلى الرغم مما يكشفه الفيديو من مشهد صادم، إلا أنه لحسن الحظ لم تكشف التقارير عن أي إصابات للطفل، الذي نجا بأعجوبة من موت محقق.