تعرّف على عقوبة “الضحك” مع الأصدقاء خلال قيادة السيارة في بريطانيا

يلجأ الكثير من الشباب إلى إضفاء أجواء من البهجة والمرح، خلال قيادة السيارة، ولكن هذا الأمر يمكن أن يكون مكلفًا في دولة مثل بريطانيا.

ووفق دراسة نشرتها صحيفة “ذا صن”، فإن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 عامًا، يسجلون النسبة الأكبر في الحوادث داخل بريطانيا، بسبب عدم التركيز الكافي خلال قيادة السيارة؛ وذلك لانشغالهم بالحديث أو الضحك مع المرافقين لهم.

وأشارت الدراسة، التي نشرتها الصحيفة الأربعاء، إلى أن 62% ممن شاركوا في استطلاع رأي حول تلك الظاهرة، يرون أنه كلما زاد عدد المرافقين في السيارة كلما قلّ تركيز السائق، بينما يرى 85% أن نسبة الحوادث ترتفع مع عدم تركيز السائق، والتفاته كثيرًا لأحاديث المرافقين، والمزاح معهم.

وأكدت أن من بين العوامل التي تؤدي إلى فقدان التركيز لدى سائق السيارة، الموسيقى الصاخبة، وتناول الطعام، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وفي ضوء ذلك، قالت الصحيفة إنه بإمكان الشرطة فرض غرامة مالية تبلغ 100 جنيه إسترليني، حال شعور ضابط المرور بعدم تركيز السائق خلال القيادة، ويمكن أن يصل الأمر إلى المحكمة وصدور حكم بحظر القيادة، إذا تكرر الأمر، وتسبب بوقوع حادث مروري.