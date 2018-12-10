مشرفة الباص خادمة منزل.. مدرسة أجنبية بالكويت تعرض رشوة على والد طفلة تعرضت ابنته للإهمال

كشف مواطن كويتي مخالفة قانونية لدى مدرسة أجنبية، تدرّس ابنته، بعد أن خشي فقدانها، بعد وصول جميع باصات الطلاب إلى المنازل، وخوفًا من افتضاح أمرها عرضت المدرسة على والد الطفلة خصمًا ليغض الطرف عن الأمر.

ووجه مخفر للشرطة في محافظة الأحمدي في دولة الكويت 4 اتهامات لإدارة المدرسة الأجنبية ومشرفة وسائق الباص لمخالفة قانون العمل.

وتبين إثر التحريات أن المشرفة مجرد خادمة هاربة من منزل كفيلها، وأن السائق بالأصل يعمل سائقًا لأحد المنازل.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن مواطنًا في العقد الرابع من عمره تقدم لمركز الشرطة ليشكو المدرسة؛ بعد حادثة تعرضت لها ابنته، وهي في الصف الثاني الابتدائي.

وقال الأب إن ابنته، والتي تدرس في المدرسة المذكورة، تعود يوميًا إلى منزلها الساعة الثالثة ظهرًا، مبينًا أنه تلقى اتصالًا من زوجته نحو الثالثة والنصف، تخبره فيها أن ابنته لم تعد، فطلب منها التروي على اعتبار أن التأخير قد يكون بفعل ازدحام الشوارع.

وأضاف الأب، أنه أغلق الهاتف مع زوجته واتصل بمشرف الباصات وهو وافد سوري، حيث أبلغه أن جميع الباصات قد عادت وسيتأكد من ذلك، وبعد قليل عاود المشرف الاتصال ليخبره أن خطأ وقع وأنهم عثروا على ابنته نائمة داخل الباص وسيقومون بإعادتها خلال دقائق.

وأكد أنه اتصل على الشرطة، فحضرت دورية تزامنًا مع قدوم الباص بصحبة ابنته، حيث تم إيقاف مشرفة الباص، التي تبين أنها خادمة هاربة، كما تبين أن السائق أيضًا يعمل في أحد المنازل.

ولفت والد الطفلة إلى أنه حين قام بمراجعة الشؤون القانونية في المدرسة، طلبوا منه التنازل عن القضية مقابل منحه خصمًا من المصروفات قيمته 1000 دينار (3,300 دولار)، حيث رفض ذلك متمسكًا بإقامة دعوى.