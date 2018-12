“اضغطني واضغطك”.. هكذا بدأت مشاجرة داخل مستشفى بالكويت

View this post on Instagram

@eremnews . . . تداول نشطاء في الكويت، مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة قالوا إنها بين مجموعة من الأشخاص داخل إحدى المستشفيات استخدمت فيها العصي وبعض الأدوات البلاستيكية الخاصة بمرافق المستشفى. وقال النشطاء، إن “الخلاف وقع في منطقة عبدالله المبارك في محافظة الفروانية بين عدة أشخاص وتم استكماله داخل قسم الحوادث في مستشفى الفروانية بعد أن أسفر عن إصابات”. ونقل بعض نشطاء عن مديرة المستشفى قوله: “تمت السيطرة على الوضع بتواجد الموظفين المكلفين، وحُوّل أطراف الشجار إلى الجهات المعنية”. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت #شجار #خناقة #شخص #مستشفى #فيديو الفروانية #Kuwait