“اضغطني واضغطك”.. هكذا بدأت مشاجرة داخل مستشفى بالكويت

انتهت مشاجرة بين خمسة مواطنين في دولة الكويت بمركز الشرطة، فيما قرر المواطنون التنازل عن تسجيل قضية بحق بعضهم البعض.

وكانت مشاجرة اشتعلت بين الخمسة في منطقة “عبدالله المبارك”، قبل أن تتجدد داخل مستشفى الفروانية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الواقعة بدأت في ديوانية أحد المواطنين الخمسة، بعد أن حصل بينهم مزاح بدأ بـ”اضغطني واضغطك”، إلا أنه سرعان ما تحول إلى مشادة كلامية، تطورت إلى تبادل الضرب.

وتوجه الخمسة إلى مركز الشرطة؛ لتسجيل قضية ضد بعضهم البعض، فطلبت منهم تقارير طبية بالإصابات التي لحقت بكل منهم، فقصدوا مستشفى الفروانية، وهناك تجددت المشاجرة وعاودوا تبادل الضرب والشتم، فتمت الاستعانة برجال الأمن، الذين انتقلوا إلى الموقع وضبطوا المتشاجرين.

فيما نفت مديرة مستشفى الفروانية حصول اعتداءات على موظفين من طاقم المستشفى خلال المشاجرة.