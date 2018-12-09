مصرع والي القضارف وآخرين بتحطم طائرة شرقي السودان

قُتل والي ولاية القضارف، وعدد من مرافقيه اليوم الأحد، إثر سقوط طائرتهم في منطقة القلابات شرق السودان، وفقًا لناشطين ووسائل إعلام محلية.

وقالت التقارير المحلية أن الطائرة المروحية كانت في رحلة من مدينة القضارف إلى مدينة القلابات، في الولاية نفسها على الحدود بين السودان وإثيوبيا.

وذكرت أن الطائرة كانت تحاول الهبوط في مطار القلابات، وسقطت بالقرب من المدرج، واشتعلت فيها النيران.

وأفادت، أن الحادث أسفر عن مصرع والي القضارف، ميرغني صالح، وعدد من المسؤولين فيما جرى إنقاذ البعض.

وقالت المصادر المحلية إن القتلى من مرافقي الوالي هم “وزير الإنتاج عمر محمد إبراهيم، وقائد ثاني الفرقة الثانية العميد حسن، ومدير شرطة الجنايات العميد النور، ومدير إدارة الحدود صلاح الخبير، ومدير مكتب الوالي مجدي حسن النور”.

وأكدت في الوقت ذاته نجاة “مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومدير الإعلام بمكتب الوالي الطيب الشريف، واثنين آخرين بينهم قائد الطائرة”.

وذكر شهود عيان أن المروحية اصطدمت بعمود كهربائي أثناء محاولتها الهبوط في القلابات.

ووقعت عدة حوادث تحطم طائرات في السودان لصعوبة حصول شركات الطيران على قطع غيار لأساطيلها؛ بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة منذ سنوات على البلاد.