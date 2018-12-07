مقتل 3 عمال وحصار 10 إثر انهيار منجم ذهب في السودان

لقي 3 عمال مصرعهم وحوصر 10 آخرون تحت الأرض، عندما انهار منجم للذهب كانوا يعملون فيه شمالي السودان.

وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية، في بيان أصدرته الجمعة، إن 3 عمال آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع مساء أمس الخميس في “قبقبة”، وهي منطقة رئيسة لتعدين الذهب في ولاية نهر النيل، حيث تقوم شركات مرخصة وأفراد بالتنقيب عن المعدن النفيس.

وتعدين الذهب أحد الموارد الرئيسة للعملة الصعبة في السودان، ويتم أغلبه بوسائل تقليدية وكثيرًا ما يكون ذلك دون إجراءات سلامة كافية.

وتقول بيانات سودانية رسمية إن إنتاج البلاد من الذهب في 2017 بلغ حوالي 100 طن.

وأشارت الشركة التي تشرف على قطاع التعدين في السودان، في بيانها، إلى أن “فرق الإنقاذ تتواصل مع العمال المحاصرين الذين كانوا يعملون من تلقاء أنفسهم”.

وقال البيان إن العمال العالقين “على قيد الحياة، وتعمل فرق إنقاذ تابعة للشركة وولاية نهر النيل على إنقاذهم”.

ووصف البيان حالة المصابين الثلاثة بـ”الطيبة”.