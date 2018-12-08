كويتي يبرر اعتداءه على عامل نظافة (فيديو)

ظهر الشاب الكويتي الذي اعتدى على أحد عمال النظافة (مجهول الهوية)، في مقطع فيديو من تصويره، يُبرّر فيه دوافع اعتدائه بأن العامل سارق.

وأثار ظهور المعتدي في مقطع فيديو سابق وهو يعتدي على أحد عمال شركة النظافة المتعاقدة مع بلدية الكويت في مقر تجمع العمالة، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشاب، الذي لم يتم تحديد هويته، مخاطبًا الجمهور: “أنتم شعب تأخذكم العاطفة.. وحد السارق في الإسلام قطع اليد”.

في حين أصدرت بلدية الكويت بيانًا شديد اللهجة تستنكر فيه حادثة التهجم على عامل النظافة، مشيرة إلى أنها تقوم بمتابعة الإجراءات مع الجهات المعنية.

وأوضحت أنه تم تحويل حادثة التهجم إلى وزارة الداخلية؛ للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص المتهجم.