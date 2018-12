كويتي يبرر اعتداءه على عامل نظافة (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . ظهر الشاب الكويتي الذي اعتدى على أحد عمال النظافة (مجهول الهوية)، في مقطع فيديو من تصويره، يُبرّر فيه دوافع اعتدائه بأن العامل سارق. . وأثار ظهور المعتدي في مقطع فيديو سابق وهو يعتدي على أحد عمال شركة النظافة المتعاقدة مع بلدية الكويت في مقر تجمع العمالة، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. . وقال الشاب، الذي لم يتم تحديد هويته، مخاطبًا الجمهور: “أنتم شعب تأخذكم العاطفة.. وحد السارق في الإسلام قطع اليد". . . #إرم_نيوز #الكويت #اعتداء #حوادث #عامل_نظافة #سارق #مواقع_التواصل #شركة #فيديو