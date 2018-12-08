إصابة شابين بعد مشاجرة عنيفة بالسيوف في الكويت (فيديو)

تعرض شابان في الكويت لإصابات بالغة؛ بعد مشاجرة مع آخرين بالسيوف؛ بسبب خلاف على مواقف السيارات في منطقة المسيلة في محافظة مبارك الكبير.

وروى الشابان المصابان من داخل المستشفى، حيثيات الشجار الذي دار مع ثلاثة شبان آخرين، مساء يوم الخميس، حيث كان بعد مجادلة في الكلام بينهم؛ بسبب السرعة الزائدة لسيارتهم ووقوفها في موقف مخالف.

وقال الشابان في الفيديو الذي بثه حساب “المجلس” الإخباري، السبت، إن “الشبان هجموا عليهم بالسيوف بعد محاولتهم إنهاء الخلاف والذهاب إلى سيارتهم، إلا أنهم تفاجأوا بهجومهم تجاههم بالسيوف، الأمر الذي تسبب بقطع في أوتار يد أحدهما وإصابة الآخر في كتفه”.

وأظهر الفيديو في بدايته لحظة إصابة الشابين، حيث ظهرت يد أحدهما مصابة بشكل كبير، وسط نزيف للدماء.

وقال المصابان، إن الشبان الذين تهجموا عليهما بالسيوف تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 عامًا، وكانوا يستقلون سيارة جيب خالية من اللوحات.

ولقي الفيديو تفاعلًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا استياءهم مما حدث، مطالبين الجهات المختصة بفرض هيبة القانون بشكل أكبر، ومحاسبة كل من تسوِل له نفسه إثارة الفوضى والتعدي على الآخرين بهذه الهمجية.