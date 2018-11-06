قطار “دون سائق” كاد أن يتسبب بكارثة في مصر (صور)

في حادثة غريبة ومثيرة، خرج ترام منطقة مصر الجديدة شرق القاهرة من الكراج الخاص به دون سائق، ليصطدم بعدة سيارات وأتوبيس نقل عام، إلا أن العناية الإلهية أنقذت العشرات من المواطنين، ولم يسفر الحادث إلا عن إصابة 3 أشخاص فقط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على سائق الترام، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وتلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إخطارًا بوقوع تصادم مروع، بعد أن خرج ترام مصر الجديدة من الكراج دون سائق، ليصطدم بسيارات ويدهس أتوبيس نقل عام.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، فإن التحريات الأولية أثبتت أن سائق الترام تركه بالكراج بشارع عمر بن الخطاب، قبل استعداده للانطلاق بدقائق، إلا أنه فوجئ بسيره، ووقع بعدها الحادث بميدان السبع عمارات، ليتسبب في انقلاب الميني باص على جانب الطريق، بعد أن تحول لكتلة حديدية.

ولفت البيان، إلى أن الحادث أسفر عن إصابة السائق وسيدة كانا بداخله، وبعدها دهس أتوبيس نقل عام وأصاب الكمسري، ليخرج بعدها الترام عن القضبان.

ولجأت إدارة المرور للاستعانة بأوناش عملاقة لرفع الترام والأتوبيس و”الميني باص” من وسط الطريق، بعد أن تسببت في شلل مروري بمنطقة مصر الجديدة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا، وتم عرض سائق الترام والمصابين على النيابة؛ للكشف عن ملابسات الحادث.